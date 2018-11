Akçakale'de beton yol çalışmaları sürüyor

Akçakale Belediyesi tarafından daha önce yol açma yol genişletme alt yapı ve kanalizasyon işlemleri tamamlanan Şahinler mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kez kilitli beton parke yol yapım çalışmalarına başladı.

Mahallelerinde yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Mehmet Toktimur, "Daha önce belediyemiz tarafından alt yapısı ve kanalizasyon çalışmaları yapılmıştı. Şimdi de sağ olsunlar başkanımızın direktifleri doğrultusunda Kilitli Parke çalışmaları başladı. Yapılan bu hizmetlerden dolayı kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

İmkanlar dahilinde ilçemizde dokunmadık alan bırakmamaya çalışıyoruz diyen, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, "Her defasında dile getirdiğimiz gibi, bizler için insanın olduğu her yere hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Bu minvalde imkanlar dahilinde şunu çok açık ifade edebilirim ki Akçakale'mizde dokunmadık yer bırakmadık, elbette yapılan çalışmaları yeterli görmüyoruz, fakat her defasında hizmet çitasını da yükselterek devam ediyoruz. Şahinler mahallemizde de hummalı bir çalışma başlattık. Ümit ediyoruz ki bu mahallemizde yaşayan insanların sıkıntılarını gidermiş ve en önemlisi de gönüllerine girmişizdir" diye konuştu.