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02 Ağustos 2018 14:08

Akçakale’de beton yol uygulaması sürüyor

Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa’da ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için çalışmalar yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beton yol uygulamasıyla ulaşımda uzun vadeli çözümler üretiyor.

Akçakale’de beton yol uygulaması sürüyor

02 Ağustos 2018 14:08


Siverek, Viranşehir, Bozova, Halfeti, Suruç, Haliliye ve Eyyübiye’nin ardından Akçakale İlçesinde beton yol uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Akçakale ilçesinde Ayranlı ve Yusufbeyli Mahalleleri arasında 12 km’lik yolda beton yol uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi mahalle sakinlerini çamurdan ve çukurdan kurtardı.


“Beton yol uygulamasını kırsalda yaygınlaştırıyoruz”


Betonyol uygulamasıyla Şanlıurfa kırsalında dayanımı yüksek, uzun ömürlü yollar inşa ettiklerini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, “Başkanımız Nihat Çiftçi’nin vizyon olarak önümüze koyduğu hedefler arasında olan Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene programa koyduğumuz bütün ilçelerde beton yol uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Akçakale ilçemiz Ayranlı - Yusufbeyli mahalleleri arasında toplam 12 km’lik beton yol uygulamasını yerinde inceledik. Çok güzel bir uygulama. Dayanımı yüksek, uzun ömürlü yollar inşa ediyoruz. İnşallah bütçemizde imkan verdiği takdirde bütün kırsal yollarımızı beton yol uygulamasına dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.




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