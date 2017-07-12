Akçakale’de binler demokrasi için yürüdü

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri kapsamında Akçakale belediyesi tarafından düzenlenen programda yaklaşık 3 Bin kişi mehteran takımı eşliğinde bayraklı kavşaktan Suriye sınırına kadar yürüdü.Yürüyüşün ardından toplanan halk Akçakale Süleyman şah ilk okulunda salavatlar ve dualar okuyarak darbenin birinci yılında hain darbe girişimini lanetlediler. 5 gün devam edecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardında Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan bir konuşma yaptı. Ayhan, "15 Temmuz Aynen Çanakkale Zaferi gibidir insanlar Allah’ın hikmetiyle tankların altına yatarak bu hain darbe girişimini engellediler. Tabii ki Türk silahları Kuvvetleri içerisinde hainler var bu hainlerin yüzünden tüm Türk Silahlı kuvvetlerini kötülemek de doğru değildir. Bir yıl önce de Türk Silahlı kuvvetlerimiz ile beraber kol kola bu nöbetleri beraber icra ettik. İçimizde ki hainler inşallah temizleniyor temizlenecek bu ülke inşallah bir daha 15 Temmuzu Yaşamaz çünkü dış güçlerin bize yapmış olduğu oyunları hepimiz görüyoruz ondan dolayı ben buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum aynı şekilde devletimizin yanında bayrağımızın yanında dik durmalarını istiyorum” dedi. Düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve milli birlik günü etkinliklerine Akçakale kaymakam vekili Harran kaymakamı Temel Ayca,Belediye başkanı Abdülhakim Ayhan,Kıbrıs gazileri,kamu kurum amirleri,sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Binler ellerindeki Türk bayraklarıyla Suriye sınırına kadar yürüdü.