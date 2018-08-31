Akçakale’de çöp konteynırları temizleniyor

Kurban Bayramı sonrası kötü koku ve sinek oluşumuna neden olan çöp konteynerleri tek tek dezenfekte ediliyor. Toplam 11 mahallede bulunan 2 bin çöp konteynerı yıkanıp, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla ilaçlanıyor. İlaçlama işlemi yapıldıktan sonra konteynerlerin iç ve dış bölümleri sinek ve koku oluşumuna karşı ilaçlanıyor. Yapılan temizleme ve ilaçlama işlemlerinde halkın sağlığı ön planda tutuluyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan temizlik çalışmaları ilgili yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı sonrası ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması genel itibari ile zaten başlatmıştık. Özelikle belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarım ilçe genelinde bulunan toplam 2 bini aşkın çöp konteynerinde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başladı. Bayram sonrası konteynerlerde bulunan hayvan atıklarının koku yaymaması için hem de hayvan atıklarının çeşitli hastalıklara sebebiyet vermemesi için titiz çalışmalar yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Tertemiz Akçakale hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.