Akçakale'de hasta yakınları misafirhanesi açılıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi, ilçe merkez ve kırsal mahallerden gelen hasta yakınlarının konaklama sorununu çözmek için çalışmalarını yürüttüğü misafirhanenin yapım inşaatı tamamlandı.

İmkanları bulunmadığı için hastane koridorları veya bahçelerinde sabahlayan hasta yakınlarının rahat bir ortamda konaklamaları amacıyla kadın ve erkek misafirhanesi büyük ölçüde tamamlanarak kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Yapılan misafirhanede, hasta yakınları ve refakatçiler ücretsiz konaklayabilecek. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve iş adamı Hamit Ataman'ın girişimleri ile yaklaşık 6 ay önce yapımına başlanılan "Akçakale Belediyesi hasta yakınları misafirhanesi" bina oturumu 400 metrekare içinde kadın ve erkek olmak üzere 2 adet misafirhane içierisinde, bir salon, 4 lavabo, 2 engelli lavabosu, 2 mutfak ve iki de mescit yer alıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, insanlığa fayda sağlayacak bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, “Akçakale Belediyesi olarak insan odaklı hizmetler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Ayrım yapmadan, ayrıştırmadan insanların özellikle toplu olarak bulunduğu veya yaşadığı her alana hizmet götürme odaklı çalıştık. Bu gün şükürler olsun ki yine böyle bir projenin açılışına hazırlanıyoruz. İlçe kırsalından gelen hasta yakınlarını ve refakatçilerini bu alanda mağdur etmemek için böyle bir bina yaptık. Kadınlarımızın rahat edebilmeleri içinde iki bağımsız bölümden oluşturduk. Misafirhanemize gelen vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri ve rahat bir ortamda hastalarını bekleyebilecekleri bir sosyal alan oluşturduk. Çok kısa bir süre sonrada iç tefrişatını bitirerek inşallah ilçe halkının hizmetine sunmuş olacağız. Allah hayırlı ve uğurlu etsin” diye konuştu.