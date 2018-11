Akçakale'de istihdam sağlayanlara destek

İstihdam konusunda belediye olarak her türlü çalışmanın yanında yer aldıklarını vurgulayan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan, “Akçakale Süleymanşah çadır kentinde faaliyet gösteren özel bir tekstil firması kampın kapanmasıyla birlikte iş makinelerini Şanlıurfa'ya taşıyacağını söyledi. Biz de firma yetkililerine gelin işlerinize ilçede devam edin, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız dedik. Sağ olsun firma yetkilileri bizleri kırmayıp Akçakale'de iş yerlerini kurdular. Firma yetkililerinin kiraladıkları yerde yol sorunu vardı. Biz de belediye olarak atölyenin yol sorununu giderdik. İstihdam alanı oluşturacak her firmaya kapılarımız sonuna kadar açık. Yeter ki bir Akçakaleli kardeşim istihdam edilsin. İnşallah en yakın zamanda firmamız işbaşı yapıp buradaki işsiz gençlerimize istihdam alanı oluşturacak. Tüm yatırımcıları Akçakalemize bekliyoruz” dedi.

Firmanın sahibi olan Şanlıurfa Terziler Odası eski Başkanı İş Adamı Numan Tugbay ise, “Bütün iş adamalarına sesleniyorum. Burada bir potansiyel var, büyük bir işsizlik var, eleman bolluğu var. Gelin burada iş yeri kurun” diye çağrıda bulundu.

Tugbay, istihdama yönelik yapmış oldukları girişimde yollarının olmadığını belirterek,” Bu sebeple belediye başkanımıza müracaat ettik. Belediye başkanımız da çok sevindi ve istihdama yönelik yaptığımız işten dolayı bizlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Öyle de oldu. İş adamlarının yatırımları için başkanımız her türlü desteği veriyor. Allah razı olsun kendilerinden. Ben buradan bütün iş adamalarına sesleniyorum, burada bir potansiyel var, büyük bir işsizlik var, eleman bolluğu var. Gelin burada işlerinizi yapın. Ben tekrar belediye başkanımıza ve ekibine firmam adına teşekkür ederim” diye konuştu.