Akçakale'de mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri

Türkiye genelinde 19-25 kasım arası kutlanacak olan "Mevlid-i Nebi" haftası etkinlikleri kapsamında, Akçakale ilçe müftülüğü de bir dizi etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

İlçe müftülüğünden yapılan açıklamada, "İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabbimizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumunun sene-i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. Biz de o heyecanı birlikte yaşamak için bu yılın Mevlid-i Nebi etkinliklerini bugün başlattık. İnşallah" bu sene mevlid-i nebi haftasını 19 Kasımda idrak edecek 19-25 Kasım 2018 tarihleri arası kutlanacaktır. Bütün Müslümanlar, bu haftayı şanına yakışır bir biçimde karşılayıp ihya etmesi gerekir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız gerek Kur'an kurslarında ve gerekse camilerde bir dizi etkinlikler düzenlemektedir. Ancak her sene toplumun bilmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğu bir konu tema olarak belirlenip onun etrafında kapsamlı sohbetler, vaazlar, paneller ve seminerler düzenlenmektedir. Bu sene başkanlığımızın belirlemiş olduğu “peygamberimiz ve gençlik” konulu tema çerçevesinde efendimizin ve sahabenin gençlik hayatından tablolar günümüz gençliğinin nazarı dikkatine sunulacak ve bu konulu problemlere çare aranacaktır. Bunu yaparken de Kur'anın “Allah'ın resulünde siz müminler için örneklik vardır” ayetiyle imtisal edilmiştir. Akçakale ilçe müftülüğü olarak ilçemizde “peygamberimiz ve gençlik” teması çerçevesinde bir takım etkinlikler düzenledik. Esnaf, hastane, ceza evi ve şehit ailelerinin ziyareti başta olmak üzere, belediyemiz kültür merkezinde konferans tertip ettik. Konferansımız 20-11-2018 tarih ve saat 13.00'te olacaktır. Konferansımıza bütün Akçakale halkını davet ediyoruz. Mevlid-i Nebi haftasının başta bütün Müslümanlar olmak üzere devletimize milletimize ve Akçakale halkımıza hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan temenni ve niyaz ediyoruz" açıklamalarına yer verildi.