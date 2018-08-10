Akçakale’de semt pazarı esnafı yeni yerinde iş başı yaptı

Yapımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince tamamlanan ve Akçakale Belediyesine devri gerçekleşen Akçakale Semt Pazarı için düzenlenen kura çekimi sonrası, 56 esnaf yeni yerinde vatandaşa hizmet verecek. Kura çekimine, Akçakale Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Çiftçi, Zabıta Müdürü Mehmet Güçlü ve yaklaşık 80 esnaf katıldı. Kura çekimi sonrası ilçede daha önce el arabası ve köşe başlarında tezgah açan 56 esnafa yer tahsisi yapıldı.

Kura çekiminin ardından açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Öncelikle büyükşehir belediye başkanımıza yaptıkları semt pazarından dolayı teşekkür ediyorum. Akçakale Belediyemize devri gerçekleşen semt pazarında esnafın yerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrası işletme hakkı kazanan esnafı tebrik ediyorum. Kurada ismi çıkmayan esnafımız da üzülmesin inşallah ihtiyaca göre ilçemizin başka bir alanına yapılacak 2’nci semt pazarında kendilerine yer tahsisi yaparız. Vatandaşlarımız da bundan böyle daha temiz, düzenli ve nezih bir ortamda alış verişini yapacaklardır. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin” dedi.

Semt esnafları ise yeni pazar yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek , emeği geçenlere teşekkür etti.

Kura çekimi sonrası yerleri belirlenen esnaf tezgahlarını kurarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.