Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 13:06

Akçakale’de sıcak asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale ilçesinin Yenişehir Mahallesinde başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Akçakale’de sıcak asfalt çalışması

25 Aralık 2017 13:06


13 ilçeye eşit bir şekilde hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri deforme olan yolların bakımlarını sürdürüyor. Akçakale ilçesinde Yenişehir Mahallesi Nülifer, Bey ve Işık sokakta sıcak asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçede deforme olan yolların bakımına devam ediyor. İlçenin Ahmet Bahçıvan Caddesinde deforme olan kilitli parkeler sökülerek caddede yenileme çalışması başlatıldı. Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.


Akçakaleliler hizmetlerden memnun


Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale’de yürütülen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Yenişehir Mahalle Muhtarı Ahmet Toygar, “Mahallemizde yürütülen çalışmalardan dolayı mutluyuz. Mahallemiz, asfalt ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Yenişehir Mahalle sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç