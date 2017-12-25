Akçakale’de sıcak asfalt çalışması

13 ilçeye eşit bir şekilde hizmet götüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri deforme olan yolların bakımlarını sürdürüyor. Akçakale ilçesinde Yenişehir Mahallesi Nülifer, Bey ve Işık sokakta sıcak asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçede deforme olan yolların bakımına devam ediyor. İlçenin Ahmet Bahçıvan Caddesinde deforme olan kilitli parkeler sökülerek caddede yenileme çalışması başlatıldı. Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Akçakaleliler hizmetlerden memnun

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale’de yürütülen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Yenişehir Mahalle Muhtarı Ahmet Toygar, “Mahallemizde yürütülen çalışmalardan dolayı mutluyuz. Mahallemiz, asfalt ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yenişehir Mahalle sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.