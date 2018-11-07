Akçakale'de şiddetli yağış

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gündür devam eden ve bu gün öyle saatlerinde şiddetini artıran yağış etkili oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gündür devam eden yağmur bu gün öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken araçlar suyla dolan yollarda ilerlemeye çalıştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı.

Hayatı olumsuz etkileyen yağmur yaklaşık 1 saat boyunca devam etti.