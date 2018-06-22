Akçakale’de uyuşturucu ticaretine tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akçakale Asayiş Büro ekipleri, Ceylanpınar’dan Akçakale’ye seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu ihbarı alındı. Bahse konu aracı Ceylanpınar yolu uygulama noktasında durduran ekipler, araçta uyuşturucu kullandığı değerlendirilen 2 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.