Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 17:01

Akçakale’de yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete giriyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe Devlet Hastanesinde uzun zamandır açılması için uğraş verilen yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yaklaşık 20 gün sonra açılacak.

Akçakale’de yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete giriyor

10 Temmuz 2017 17:01


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin açılması için çalışmalarda sona gelindi. Ağustos ayının ilk haftası açılması planlanan yenidoğan yoğun bakım ünitesi sayesinde hastaların başka hastanelere gitmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüm hazırlıkların bitme aşamasına geldiğini ve son çalışmaların yapıldığını belirten Akçakale Devlet Hastanesi Başhekim Şeyhmus Göz, "Akçakale Devlet Hastanesine yeni geldiğimde yeni doğan çocuklar için yoğun bakım ünitesinin eksikliğini his etim. Çalışmalarım sonucunda beş artı bir olacak şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesini Allah’ın izniyle Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Açıldıktan sonra Akçakaleli vatandaşımız için önemli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Bu sayede yeni doğan hasta bebeklerimiz şehir dışına çıkmaktan kurtulacak inşallah" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!