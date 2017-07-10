Akçakale’de yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete giriyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin açılması için çalışmalarda sona gelindi. Ağustos ayının ilk haftası açılması planlanan yenidoğan yoğun bakım ünitesi sayesinde hastaların başka hastanelere gitmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüm hazırlıkların bitme aşamasına geldiğini ve son çalışmaların yapıldığını belirten Akçakale Devlet Hastanesi Başhekim Şeyhmus Göz, "Akçakale Devlet Hastanesine yeni geldiğimde yeni doğan çocuklar için yoğun bakım ünitesinin eksikliğini his etim. Çalışmalarım sonucunda beş artı bir olacak şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesini Allah’ın izniyle Ağustos ayında açmayı planlıyoruz. Açıldıktan sonra Akçakaleli vatandaşımız için önemli bir hizmet olacağını düşünüyorum. Bu sayede yeni doğan hasta bebeklerimiz şehir dışına çıkmaktan kurtulacak inşallah" şeklinde konuştu.