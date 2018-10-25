Akçakale'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aşağı Çimpolat, Aşağı Çimpolat Obalı, Yukarı Çimpolat merkez, Yukarı Çimpolat, Nusretiye, Mesudiye, Geçit tepe merkez, Geçittepe Huzurlu, ve Kara Tep deresi mahallelerinde çalışmalarını tamamlayarak, Baykuş merkez ve baykuş Mahallesi Küme Evler bölgesinde çalışmalarını yürütüyor. Stabilize yol yapım, yol genişletme ve şarampol açma çalışması yapan ekipler, kış aylarında aşırı yağışlardan dolayı kayma yaşanmaması içinde sıkılaştırma çalışmalarını devam ettiriyor.

İlçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde de belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir” diye konuştu.