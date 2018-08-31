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31 Ağustos 2018 15:48

Akçakale’deki kent parkı yaşam standartlarını yükseltti

Tüm ilçelerde yeşil alan atağı başlatarak şehir parkları yapan Büyükşehir Belediyesi Akçakale’de vatandaşların hizmetine açtığı 53 bin metrekarelik şehir parkı ile ilçenin rahat bir nefes almasını sağladı.

Akçakale’deki kent parkı yaşam standartlarını yükseltti

31 Ağustos 2018 15:48


Vatandaşların takdirini toplayan çalışmalar neticesinde Akçakalelerin yaşam kalitesi yükseltiliyor. Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde başlatılan yeşil atağı kapsamında her ilçeye kent parkı yapılıyor. Bu kapsamda Akçakale’de yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetinde olan Akçakale Kent parkında 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 58 adet piknik masası, 3 adet çocuk oyun grubu 16 adet kamelya, 3 adet çeşme, koşu parkuru ve yürüyüş bantları bulunuyor.


Çalışmaların ilçeyi değiştirdiğini belirten Akçakaleliler, Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.




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