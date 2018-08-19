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19 Ağustos 2018 10:54

Akçakale’deki kurbanlık hayvan pazarında hareketlilik

Şanlıurfa’nın Suriye’ye sınır ilçesi olan Akçakale’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık hayvan pazarında hareketli saatle yalanıyor.

Akçakale’deki kurbanlık hayvan pazarında hareketlilik

19 Ağustos 2018 10:54


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurbanlık hayvanlara olan ilgi arttı. İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçici olarak kurulan kurban pazarına akın eden vatandaşlar, kendi bütçelerine uygun kurbanlık hayvanı almanın telaşını yaşıyor. Kurbanlıkların bayrama birkaç gün kala ucuzlayacağını düşünerek kurbanlık almayıp son güne kalan vatandaşlar, ucuza kurban bulmanın telaşına düştü. Satıcıların da vatandaşın bu telaşını fark ederek fiyatları yüksek tutmaya çalıştıkları iddia edildi.


Kurban fiyatlarının geçen yıla nazaran çok yüksek olduğunu ve bu yıl kurban almak için çok zorlanacaklarını söyleyen vatandaşlar, geçen yıl kurbanlık fiyatlarının 800 ile 900 Türk Lirası arasında olduğunu, bu yıl ise fiyatların bin 400 ile bin 800 Türk Lirası arasında olduğunu dile getirdi. Yoğunluk olmasına rağmen kurbanlık satışlarının durgun geçtiği ilçe merkezinde, bayramının 1’inci ve 2’nci gününde kurban fiyatlarının düşmesi bekleniyor.




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