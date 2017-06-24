Akçakale’den Cumhurbaşkanına sevgi gösterisi

16 nisanda yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında 96 gibi bir oy alarak Türkiye 3’üncüsü olan Akçakale halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Belediye önünde toplanan kalabalığa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan seslendi. Cumhurbaşkanının ilçelerini ziyaret etmesinin büyük bir gurur olduğunu belirten Ayhan,”Bu gün sınırın sıfır noktasında, burada dünya liderini konuk etmenin onurunu yaşıyoruz. Şimdi ilçemiz her zaman hükumetimizin yanında durdu, referandumda yüzde 96 gibi bir oy aldık. Halk olarak sürekli cumhurbaşkanımızın yanında durduk. Cumhurbaşkanımıza ilçemizi ziyaret ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Akçakale halkına ve Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a övgüler yağdırarak, Akçakale’nin referandumda yüzde 95’in üzerinde evet diyerek bir çok şeyi yıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanın son biliyorsunuz son iki günündeyiz. Pazar günü ise Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğunuz yüksek performanstan, Türkiye’nin üçüncü ilçesi olarak bize verdiğiniz destekten dolayı sizleri tebrik ediyorum. Akçakale yüzde 95’in üzerinde Evet demek suretiyle Türkiye’de bir çok şeyi yıktı. Siz bizi sevdiniz, biz de sizi seviyoruz. İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.