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07 Temmuz 2017 16:15

Akçakaleli vatandaşlar MR cihazı istiyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi devlet hastanesinde MR cihazının olmayışı vatandaşlar tarafından tepki aldı.

Akçakaleli vatandaşlar MR cihazı istiyor

07 Temmuz 2017 16:15


Akçakale devlet hastanesi Başhekimi Şeyhmus Göz, ilçe halkının MR cihazı ile ilgili taleplerin olduğunu, bu cihaz için girişimleri başlatılacağını söyledi.


Akçakale nüfusunun 100 bini geçtiğini ve devlet hastanesinde MR cihazı ile ekipmanının olmadığını dile getiren Kadir Akbay adlı vatandaş duruma tepki göstererek yetkililerden ilgi beklediğini söyledi. Akbay konuşmalarını şöyle sürdürdü "Akçakale ilçesi devlet hastanesi görüntü itibarıyla güzel. İçindeki hizmet itibarıyla çok güzel. Yalnız eksik ekipmanlardan dolayı, özellikle MR cihazından dolayı , burada 100 bin kişilik nüfus zorluk yaşıyor. O kadar sorunla karşılaşıyoruz ki MR cihazının eksikliğinden dolayı, insanlar Şanlıurfa’ya gitmek zorunda kalıyor. Urfa’daki hastanelerde randevu sistemi var. Bu randevu sisteminden dolayı gece geç saatlere kadar kalmak zorunda oluyoruz.


Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyhmus Göz, ilçe halkının MR cihazı ile ilgili taleplerin olduğunu,bu cihaz için girişimler başlatılacağını dile getirerek" Akçakale devlet hastanesinde Suriyeli misafirlerimizden dolayı, son dönemlerde çok büyük yoğunluk yaşamaktayız. Başhekimlik süresince bazı hastaların bizlerden talebi oldu. Bu taleplerden biride MR cihazımızın olmayışı. Biz Akçakale halkımıza söz verdiğimiz gibi, diyaliz ünitemizi hizmete açtık. Bizler MR konusunda da Allah’ın izniyle gerekli yerlerle görüşme yapacağız. Bu görüşmelerimizin olumlu geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda büyüklerimiz ve genel sekreterliğimiz ile görüşmelerimiz neticesinde MR cihazımızı Akçakale’ye kazandıracağız "diye konuştu.




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