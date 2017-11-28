Akçakale’nin çehresi kültür evleri ile değişiyor

İlçe merkezinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ile sosyal ve kültürel tesis projeleriyle de çağdaş bir kent inşa etme yolunda çalışmalarını sürdüren Akçakale Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan kentin tamamına hizmet götürme gayreti içerisinde bulunan Akçakale Belediyesi tarafından, Güneren Mahallesinde yaptırılan kültür evi projesinin iç-dış boya uygulaması ile zemin yer fayansları ve mefruşatlarının döşeme işi tamamlandı. Düzce Mahallesinde inşa edilen iki kültür evi projesinin de iç-dış boya uygulaması, zemin yer fayansları ve mefruşatları döşeme işi bitirildi. Ayrıca Düzce Mahalle Camii ve cami lojmanının bakım onarımını da yapan Akçakale Belediyesi, iç-diş boya uygulaması ve mefruşatlarının döşenme işi ile sokak içi stabilize ve yol genişletme çalışmalarını tamamlandı. Ayrıca, Acıkuyu Mahallesi Kültür Evi iç-dış boya işi, abdest alma bölümündeki lavabolar ile özellikle kışın yaşanacak su sızmalarının vatandaşı mağdur etmemesi için çatı bakım onarım çalışmalarına da başlandı.

Çalışmalar denetlendi

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların zamanında tamamlanması için büyük hassasiyet gösteren Başkan Abdülhakim Ayhan’ın talimatıyla, Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) İlçe Müdürü Ahmet Ayhan ile birlikte yürütülen çalışmaları denetleyerek, eksik görülen hizmetler hakkında bilgi aldı. ŞUSKİ İlçe Müdürü Ahmet Ayhan Aksahrinç Demirli sokakta içme su kuyusu ve içme su şebekesinin eksiklerini yerinde tespit ederek, not aldı. Eksikliklerin bir an önce giderileceği bilgisini veren Ahmet Ayhan, Acıkuyu Küme Evler sokakta ise içme su kuyusu bakım onarım çalışmaları ile sokak içi içme su şebekesi çekileceğini dile getirdi.

Kent yaşantısına hareketlilik gelecek

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, göreve geldikleri günden bu yana ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan hizmet ürettiklerini söyledi. Kültür evlerinin hizmete girmesiyle kent yaşantısına hareketlilik geleceğini de belirten Başkan Ayhan, “Akçakale’ye ve Akçakalelilere hizmet etmez bizim boynumuzun borcu” dedi.

Güneren ve Düzce mahallelerindeki kültür evi projelerinin tamamlandığı, Acıkuyu Mahallesinde ise sona gelindiğini hatırlatan Başkan Ayhan, “Akçakale’yi alt ve üstyapısı, sosyal donatıları ve kültürel tesisleri ile bölgenin çekim merkezi haline getirmek için hizmet üretiyoruz. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirirken en büyük desteği ise vatandaşlarımızdan alıyoruz. Halkımız bize güç verdikçe Akçakale’yi bölgenin cazibe merkezi yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Ayhan, vatandaşların her türlü konforu göz önüne alınarak donatılan kültür merkezlerinden, her yaştan insanın faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.