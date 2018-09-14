Akçakkale'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakale ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Sınır Gören mahallesi Merkez sokak, Mil Mahallesi Erkent, Erkent Küme Eveler, Dalca ve Dalca Küme Evler bölgesinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yedi Yol mahallesi, Merkez ve Küme Evler bölgesinde ise çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahalle yollarında stabilize yol çalışmalarına başlandığını belirten Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Özellikle kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten kırsal hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşın da takdirini topluyor. Ekiplerimiz ilçe sınırları içerisinde bulunan Sınır Gören, Mil, Yedi Yol mahalleleri başta olmak üzere Akçakale genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Akçakale Belediyesi olarak insana hizmet götürme aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Mahallelerindeki yol yapım çalışmaları sona eren Sınır Gören Mahalle Muhtarı Halil Güngör, "Belediyemiz mahallemizin her sokağında çok güzel bir çalışma yürüterek yollarımızın yapımını tamamladı. Bu anlamda Akçakale Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan'a teşekkür ediyoruz. İnancınız olsun ki kış aylarında bu gördüğünüz bölgelerde bataklık olması sebebiyle giriş ve çıkış yapamıyorduk. Yağmurlu günlerde şu yanımda gördüğünüz arkadaşlarım köyümüzün merkezine dahi gidip gelemiyordu. Daha da önemlisi okul servisleri şu ilerde gördüğünüz 2 km mesafeyi gelemedikleri için çocuklarımız çamur deryasından yürüyerek okula giderdi. Çok şükür, Allah razı olsun belediye başkanımız bizleri kırmadı bizim bütün isteklerimizi yerine getirdiği gibi bu kez de yollarımızı yapmış oldu. Kendilerine çok müteşekkiriz Allah ondan razı olsun. Biz her durumda başkanımızın yanındayız Allah onu var etsin başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Yedi Yol Mahalle Muhtarı Hilmi Güngör ise yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek, "Yedi Yol Mahalle merkezi ve köy içindeki yollarımız yapılmaktadır. Akçakale Belediyesi çalışanlarına ve özellikle Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Nerede insan varsa orada hizmet var" diye konuştu.