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08 Temmuz 2018 12:27

Akıma kapılan işçi yanarak ağır yaralandı

Şanlıurfa’da trafo merkezinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılan işçinin elbiselerinin alev alması sonucu ağır yaralandı.

Akıma kapılan işçi yanarak ağır yaralandı

08 Temmuz 2018 12:27


Olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Bir elektrik şirketinde çalışan elektrik işçisi E.F. (27), iddiaya göre mahalleye elektrik dağıtımının yapıldığı trafo merkezinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı. Akıma kapılan işçinin elbiselerinin alev alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis, trafo merkezi önünde alev alarak yanan işçinin ayakkabı ve elbiselerini yangın tüpü ile söndürerek, inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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