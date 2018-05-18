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18 Mayıs 2018 11:33

Akıma kapılan işçinin cesedi direkte asılı kaldı

Şanlıurfa’da kablo bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden şahsın cesedi, direkte asılı kaldı.

Akıma kapılan işçinin cesedi direkte asılı kaldı

18 Mayıs 2018 11:33


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karaali kaplıcaları yolu üzerindeki Keserdede kırsal Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. İddiaya göre, tarlaları sulamak için kullanılacak elektriğin kablolarını bağlamak üzere direğe çıkan Serdar Başak (33) akıma kapıldı. Hayatını kaybeden işçinin cesedi, direkte asılı kaldı. Olay yerine çağrılan jandarma, elektrik şirketi görevlileri ve sağlık ekipleri, elektriği kestikten sonra cesedi aşağı indirdi.


Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri yapılan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.




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