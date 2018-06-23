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23 Haziran 2018 20:38

Akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akıma kapılan yüzbinlerce lira değerindeki 2 yarış atı telef oldu.

Akıma kapılan yarış atları telef oldu

23 Haziran 2018 20:38


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi Kendil Mezrası’nda yaşandı. Otlanmaları için araziye bırakılan İbrahim Akıl’a ait 2 yarış atı, tahta direği kırıldığı için insan boyuna kadar alçalan elektrik tellerine çarparak akıma kapıldı. Toplam değerinin 300 bin lira civarında olduğu iddia edilen atlar olay yerinde telef oldu. Yaşanan olay sonrası jandarma ile elektrik kurumu yetkililerine haber verildi.


Atlarının akıma kapılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Akıl, bunun yanında yaklaşık 300 bin lira zararının olduğunu dile getirdi. Akıl, zararının karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.


Yarış atlarının 1 buçuk yaşında oldukları ve kısa süre sonra yarışlara sokulacağı belirtildi.




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