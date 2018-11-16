Akıma kapılarak 4'üncü kattan düşen işçiden sevindirici haber

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak 4'üncü kattan düşen işçinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, inşaatın 4'üncü katında çalışan Yusuf G. (33) elektrik akımına kapıldı. 4'üncü kattan yere düşen işçi ağır yaralandı. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Servise alınan işçinin bu gün taburcu olacağı belirtildi.