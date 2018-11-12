Akpiyar'a semt pazarı müjdesi

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Akpiyar Mahallesinde semt pazarı inşa edildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli semt pazarında yapılan çalışmaları incelerken, Akpiyar Mahallesinde yaşayan vatandaşlara pazarın en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Akpiyar'da semt pazarı ihtiyacı olduğunu ve bu yönde talepler aldıklarını ifade eden Baydilli bu sıkıntıyı gidermek için yer tespiti yapıp çalışmalara başladıklarını ve pazarın bitme aşamasına geldiğini kaydetti. Baydilli, “Akpiyar Mahallemizdeki alan gezilerimizde muhtarımızın ve vatandaşların semt pazarı talebi bize geliyordu. Biz de bu ihtiyacı giderme adına mahallemizde semt pazarı yaptık ve çalışmalar bitme aşamasına geldi. Pazarımız haftanın bir günü semt pazarı, diğer 6 gün otopark olarak hizmet verecektir. Ben semt pazarımızın mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Baydilli semt pazarı incelemesinin ardından yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.