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04 Temmuz 2017 14:03

Akrabaların arazi kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Akrabaların arazi kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

04 Temmuz 2017 14:03


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ezgil kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mahmut Akşam (44), Süleyman Akşam (30), Orhan A., Halil A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleye giden jandarmalar, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa merkezdeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mahmut Akşam ile Süleyman Akşam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer 3 yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Cesetler Suruç Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kavga sonrası hastane çevresinde de zırhlı araçlarla önlem alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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