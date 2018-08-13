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13 Ağustos 2018 18:34

Akrabaların kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaralandı

Şanlıurfa’da iki ayrı somun fabrikası işleten akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akrabaların kavgasında silahla vurulan 2 kardeş yaralandı

13 Ağustos 2018 18:34


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. Aynı mahallenin farklı noktalarında somun fabrikası işleten akraba aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet ve Mustafa K. kardeşler yaralandı. Saldırganlar cadde üzerindeki somun fabrikasına da ateş açtı. Somun fabrikasının camları kırılırken, saldırganlar ise bölgeden kaçtı. Yaralılar, özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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