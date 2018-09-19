Akrepli yolundaki çalışmalar son sürat

Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan Akrepli Yolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan 7 metre genişliğinde ve 21 km uzunluğundaki Akrepli Yolu'nda söküm işi geçtiğimiz gün başlanmıştı. Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile Ceylanpınar'ın en uzun yollarından olan Akrepli Yolu'nda üst yapım ve beton asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Akrepli Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Menderes Atilla, yolun kısa sürede bitirilip vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.

"Bizler için yol medeniyettir"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, yolun hem ilçe hem de hizmet anlamında önemli olduğuna dikkat çekti. Altun, "Akrepli Yolu ilçemizin en yoğun yollarından biridir. 22 kilometre uzunluğundaki yolumuz baya bozuktu. Yolun bozuk olması bir tarafta dursun aynı zamanda kazalarda oluyordu.Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmalarıyla yolumuzda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz çalışmalar neticesinde bazı yerlere yamalar yaptı. 21 kilometre yolumuz beton asfalt olacak. Bu yolu kullanan yaklaşık 20 köyümüz var. Yolun tamamlanmasından sonra bu köydeki vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli şekilde gidip gelebilecekler. Bizler için yol medeniyettir" dedi.