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06 Ağustos 2018 17:46

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Şanlıurfa oto alım satımcılar sitesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, bir kişi ağır yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı

06 Ağustos 2018 17:46


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki oto alım satımcılar sitesinde yaşandı. Araç alım satımıyla ilgili aralarında alacak verecek meselesi bulunan Nurettin U. (36) ile Halil E. arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada av tüfeğiyle sırtından vurulan Nurettin U. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kavga nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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