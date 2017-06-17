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17 Haziran 2017 16:24

Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alev alan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

17 Haziran 2017 16:24


Alınan bilgiye göre, Siverek-Karacadağ karayolu 20’nci kilometresinde seyir halindeki Mehmet Aydın Çakan, kullandığı 47 AC 487 plakalı kamyonun motorundan çıkan dumanları fark edince aracı Küçük Çavuşlu Mahallesi yakınlarında park etti. Sürücü, kamyonun alev alması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyonun kabini tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Kamyon sürücüsü Mehmet Aydın Çakan, aracın seyir halindeyken alev aldığını belirterek, "İtfaiyeye haber verdim, gelene kadar araç bu hale geldi" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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