Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Mahallesi Prof. Abdulkadir Karahan Caddesi’nde Sinan Tanbay’a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçedeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında alevler binanın ikinci katına kadar yükseldi. Bir iş yeri ile binanın ikinci katındaki pencerelerin hasar gördüğü yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın sırasında kopan elektrik tellerinin yakınlarında kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallede elektrikler kesilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

Alevlere müdahale için camları kırdığını söyleyen ev sahibi, evde kısmi hasar meydana geldiğini belirtti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.