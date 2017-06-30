Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 22:53

Alevler binanın ikinci katına kadar yükseldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında yükselen alevler 2’nci kata kadar ulaştı.

Alevler binanın ikinci katına kadar yükseldi

30 Haziran 2017 22:53

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Alınan bilgilere göre, Dicle Mahallesi Prof. Abdulkadir Karahan Caddesi’nde Sinan Tanbay’a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçedeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında alevler binanın ikinci katına kadar yükseldi. Bir iş yeri ile binanın ikinci katındaki pencerelerin hasar gördüğü yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın sırasında kopan elektrik tellerinin yakınlarında kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallede elektrikler kesilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.


Alevlere müdahale için camları kırdığını söyleyen ev sahibi, evde kısmi hasar meydana geldiğini belirtti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    44°C
  • Salı
    Sıcak
    44°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!