Karşıyaka maçının neticesini hakemin etkilediğini düşünüyorum” dedi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Şanlıurfaspor tesislerinde gazeteciler ile bir araya gelerek takımın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tandoğan transfer etmek istediğimiz oyuncular oldu alamadığımız oyuncular oldu elimizdeki oyuncuların kalitesi ile bir yerlere gelmek istediklerini belirtti. Tandoğan, ”Son haftalarda hakemlerin Karşıyaka maçı ile başlayarak ufak tefek hataları bizi aşağıya çekti. Bunlardan çok rahatsız olmaya başladım çünkü Karşıyaka maçında 2 pozisyonda duran topta, hiç faul olmayan pozisyonda 2 tane gol yedik. Karşıyaka maçının neticesini hakemin etkilendiğini düşünüyorum. Türkiye’deki futbolun haline bakın. Karşı takım yan hakeme saldırıyor biz de hakemi korumak için oraya gittik ve bu olayların arkasından penaltı çıkıyor bu yüzden maçı kaybettik” ifadelerini kullandı.

"Artun’a karşı belirsizlik var"

Artun’un takımdaki en değerli oyunculardan biri olduğunu ifade eden Tandoğan, ”Takımımızda şu anda ondan daha iyi bir oyuncu yok. Artun bizim için değerli. Gol kaçırıyor, atamadığı anlar oluyor ama bu oyuncumuz Şanlıurfaspor için elinden geleni yapıyor ve biz bu takım ile çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu