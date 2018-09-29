Alman arkeolog Klaus Schmidt'in Şanlıurfa'daki evi 'anı evi' oldu

Göbeklitepe'nin kazı başlatıcısı olan ve 20 yıl boyunca kazıları yürüterek bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesinde büyük emek sağlayan Alman arkeolog Klaus Schmidt'in Şanlıurfa'da evi, eşi Çiğdem Köksal Schmidt tarafından anı evine dönüştürüldü.

2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Alman arkeolog Klaus Schmidt'in 23 yıl boyunca Şanlıurfa'da kullandığı yöresel beyaz taş mimarili evi, eşi Çiğdem Köksal Schmidt tarafından 'anı evi' olarak hazırlandı. Anı evine dönüştürülen ev, Klaus Schmidt'in çocukluğundan ölümüne kadar fotoğraflarıyla süslendi. Eşi Çiğdem Köksal Schmidt, ayrıca Göbeklitepe figürlerinden esinlenerek yaptığı motifleri de evin dört bir yanına astı. Görsel şölenin oluştuğu ev haftanın her günü 10.00 ile 18.00 arası vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek.

Geleneksel Urfa taş mimarisinin izlerinin taşındığı avlulu evin kapılarını ziyaretçilere açtığını belirten Arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, "Manevi olarak kullandığımız bu mekan yaklaşık 200 yıllık bir Urfa evidir. Taş mimariye sahip olan bir mekandır. Bu mekan son 20 yıldır Göbeklitepe kazı evi olarak kullanmıştık. Klaus Schmidt'in 2014 yılında vefat edince, kazı ekibi bu mekandan taşındı. Fakat bu evdeki yıllarca yaşanmışlıkları taze tutmak, Klaus Schmidt'in hatırasını burada yaşatabilmek amacıyla, anı evi konseptini oluşturdum. Aynı zamanda arkeoloji, kültür ve sanat gibi alanlara dönüştürmek istedim. Klaus Schmidt hayattayken kazı ekibinin yanı sıra birçok meslektaşımızı, ziyaretçilerimizi burada ağırlamıştık. Hem bilgiyi paylaşmak hem de karşılıklı sohbet etmek için. Onun misafirperverliğini de burada yaşatmak istiyorum. Bu evde birkaç temalı sergi bulunuyor. Fotoğraf sergisi ve Klaus Schmidt'in hayatını anlatan bir bölümde var. Klaus Schmidt'i çocukluğundan itibaren, Göbeklitepe'den gösteren ve son yıllara gelen kazı çalışmalarından, kazı araştırmalarından görseller var. Ayrıca Klaus Schmidt'in kendi tarihine ait görseller de elimizde var" dedi.

"Göbeklitepe figürlerinden esinlenerek motifler yapıyorum"

Amacının konsepti yaşatabilmek ve devam ettirebilmek olduğunu dile getiren Çiğdem Schmidt, "20. yüzyılın başında bulunduğumuz bu mekan Alman-İsviçre Hastanesi olarak kullanılmış ve burada çalışan doktorların anılarını yayınlaması sayesinde, eski görseller de var. Evin mimarisinde bunları da sergiliyorum. Ayrıca benim senelerdir Göbeklitepe motiflerinden de esinlenerek yaptığım resimler de var. Buradaki figürler Göbeklitepe'deki orijinalleriyle aynı boyuttadır. Sadece kompozisyonlarda ve renklerde oynayarak resimler yapıyorum. Şimdilik sergi bu şekilde, her gün 10.00 ile 18.00 arası anı evinin kapısı açık olacak, gezilebilir. Amacım bu konsepti yaşatabilmek ve devam ettirebilmektir" diye konuştu.