Anaokulu müdüründen örnek davranış

İlçenin Şirinkuyu Mahalles’inde 250 ana sınıfı öğrencisi bulunan Şirinkuyu Anaokulu Müdürü Mesut Mertoğlu, bir Osmanlı geleneğini yaşatmak ve hem de öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek “Şu an yaptığımız kuş evleri Osmanlı geleneği Osmanlı zamanında camilerin ve evlerin dış cephelerinde taştan oyma kuş evleri yapılırdı. Bu ecdadımızın hayvanlara karşı merhametini gösteren bir davranıştır. Biz de onu örnek alarak şuan Şirinkuyu anaokulu olarak okulumuzun dış cephesinde gördüğünüz gibi ahşaptan kuş evleri yaptırdık ve şimdi de bunların montajını yapıyoruz. Geçmiş yıllarda da okulumuzun içerisinde hem çocuklarımızın okula uyum süreçlerini azaltmak ve hem onlara okulu daha çok sevdirmek için balık ve farklı kuş türlerinden hayvanlara yer verdik ve bununda etkisini görüyorduk, çünkü daha önce çalıştığım okullarda bunlar yokken okulun ilk bir ayında 5 yada 6 yaşındaki çocuklarımızın okula uyum süreçleri biraz daha zorlu oluyordu. Ama şimdi okulumuzda çeşitli kuş ve balık türleri olunca çocuklar okulu daha çok sevmeye ve daha rahat gelmeye başladı ve buda velilere kolaylık sağladı. Şimdi inşallah Osmanlı geleneği olan kuş evlerine yer vermeye başladık bunu yapmamızdaki diğer bir amaçta son dönemde hayvanlara karşı yapılan eziyetlere dikkat çektirmek. Bu sayede çocuklarımızda merhamet duygusu aşılanacak inşallah. Çocuklarımız hayvanlara karşı daha merhametli ve daha duygusal olacaktır” diye konuştu