Anaokulu öğrencilerine eğitim seti

Okullarda yaptığı deneme sınavları, kitap dağıtımı ve üniversiteyi kazanan öğrencilere dağıttığı valizlerle öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, anaokullarını da unutmuyor. Bu kapsamda öğretmenler ve anaokulu öğrencilerine eğitim setlerini dağıtan Başkan Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'daki ilköğretim, ortaöğretim ve anaokullarına eğitim seti dağıtıyoruz. Çocuklarımızın en küçük yaştan itibaren eğitilmesine önem veriyor ve bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlamda anaokullarımıza eğitim seti, ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimize de eğitim ve kırtasiye gereçleri yardımında bulunuyoruz. 700 öğretmen ve 7 bin öğrencimize eğitim setleri dağıttık. Büyükşehir olarak her zaman eğitimin, öğrencinin ve öğretmenlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Setleri dağıtan Sema Çiftçi, çocuklarla sohbet ederek acil durumlarda aranacak numaraları anlattı.