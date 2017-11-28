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28 Kasım 2017 12:44

Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa’da bir apartmanın 4’üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Apartmanda çıkan yangın korkuttu

28 Kasım 2017 12:44


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 4’üncü katında elektrik kontağından çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Olası bir yanık vakası için olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Polisin inceleme başlattığı yangın sonrası vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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