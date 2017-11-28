Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 4’üncü katında elektrik kontağından çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Olası bir yanık vakası için olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Polisin inceleme başlattığı yangın sonrası vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.