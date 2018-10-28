Araçlara sıçramadan söndürüldü

Şanlıurfa'da park halindeki araçların yanında bulunan çöp konteyneri alev aldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, araçlara zarar vermesini önledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde park halinde olan araçların yanındaki çöp konteynerinin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çöp konteynerin araçlardan uzaklaştırdıktan sonra müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının araçlara zarar vermesi önlendi. Yangının konteyner söndürülmeden dökülen mangal kömüründen kaynaklandığı belirtildi.