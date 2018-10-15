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Araçların camlarını kırarak kayıplara karıştılar

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde 8 aracın camlarını kıran 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesinde meydana geldi. Henüz kimliklikleri tespit edilemeyen 2 kişi, gece geç saatlerde 8 aracın camlarını kırarak zarar verdi. Mahalleli, araçlara zarar verdikten sonra kayıplara karışan şahısların bulunması polisin çalışma başlatmasını istedi. Şahısların araçlara zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

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