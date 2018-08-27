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27 Ağustos 2018 13:49

Arazi kavgasında ölen 4 kişi defnedildi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi.

Arazi kavgasında ölen 4 kişi defnedildi

27 Ağustos 2018 13:49


Bozova ilçesine bağlı Kızlar kırsal mahallesinde 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 2 dönümlük arazi yüzünden çıktığı iddia edildi. Kendisine araziden pay verilmediği gerekçesiyle tartıştığı 2 amcasını, halasını ve yengesini öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin’in yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Gaziantep’te oturduğu belirlenen Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin’den, iddiaya göre Kızlar Mahallesi’nde dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine dün akşam Bozova’ya giden Ramazan Şahin, yakınlarıyla tartıştı. Şahin, tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla yakınlarına peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin’in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan dün gece alınarak, toprağa verildi.



Şahin’in yakalanması için özel ekip kuruldu


4 akrabasını öldürüp kayıplara karışan Ramazan Şahin’in yakalanması için jandarma bünyesinde 8 kişilik özel ekip kuruldu.




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