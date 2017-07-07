Arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü

Olay, dün öğlen saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Karakeçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (20), mahalledeki elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için direğe çıktı. Yıldız, bir süre sonra akıma kapılarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdığı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yıldız’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Siverek’e götürüldü.