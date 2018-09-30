Aşiretlerin 'arazi' husumeti barışla bitti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıldır süren ve 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Begara ve Asiyan aşiretleri, kentteki kanat önderleri tarafından yemekte bir araya getirildi. 3 yıldır sürekli kavga eden iki aşiretin mensupları, düzenlenen yemekle barıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet, yıllar içerisinde 2 kişinin ölümüne neden olan kavgalara dönüştü. Husumet, kanaat önderleri Münir Öztürk, Rakıp Yazmacı ve Dr. Feridun Öncal ve İlçe Kaymakamı Ömer Dereci'nin araya girmesi ile kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı.

Her iki aşiretin mensupları, düzenlenen yemekte husumeti bitirirdi.

Dr. Feridun Öncal, insanlar arasındaki bir anlaşmazlığa çözüm getirebilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Barışı ve güveni tesis noktasında bizde elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Bu iki aile arasında yıllardır süre gelen anlaşmazlık vardı. Sürekli kavga ediyor, birbirlerini mahkemeye veriyordu. Bölgede hatırı sayılır isimlerden Münir Öztürk ve Rakip Yazmacı ile birlikte her iki ailenin büyükleri ile görüştük. Her iki aileye de bazı fedekarlıklar düştü. Bu fedekarlıktan kaçınmayan aileler sulhu tesis etti. Dünya malı için insanların birbirleriyle kavga etmesi, kan dökmesi, birbirlerini düşman gibi görmeleri, uzun yıllar bu husumet ile yaşamaları, gerçekten çok üzücü bir durum. Biz yıllardır bu üzüntüyü derinden yaşadık. Sonunda bu tür sorunların, kardeşçe kavga etmeden çözülebileceğini gördük ve herkese gösterdik" dedi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci de her iki aşiretin de kardeşçe yaşamak için birbirlerine tavizleri olduğunu belirtti. Kanat önderlerinden Münir Öztürk ise "Toprak, mal, mülk için birbirlerini öldürenlerden, kimisi ömür boyu cezaevinde kalıyor, kimisi yıllarını mahkemelere vererek hayatlarını zindan ediyor" ifadelerini kullandı.

Barışa katkısı olan herkese teşekkür eden Münir Öztürk, her iki ailenin mensuplarına hitaben "Kur'an-ı Kerim aranızdadır. Hiç kimse bu sulhu bozacak, zarar verecek herhangi bir tavır içerisinde girmeyecek. Bu sözü her iki taraftan aldık, hiç kimse hiç kimseye ihanet etmeyecek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" diyerek yapılan sulha şahitlik etti.

Kanat önderi Rakıp Yazmacı ise 3 yıldır süren husumette 2 kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Biz de her iki ailede sulhu çok istedi. Ailelerin barışmasına çok sevindik. Kanın durmasına çok memnun olduk" diye konuştu.

Barışa yemeğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ak Parti'nin eski milletvekilleri ile ilçe protokolü de katıldı.