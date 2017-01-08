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08 Ocak 2017 14:04

Aşiretlerin kan davası barışla sonuçlandı

Aşiretlerin kan davası barışla sonuçlandı

08 Ocak 2017 14:04

Şanlıurfa’da iki büyük aşiret arasındaki kan davası barışla sonuçlandı.
12 Şubat 2016 tarihinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir fıstık bahçesinde yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Ceset üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, DNA testi sonucu cesedin Hadidi Aşireti mensubu Mahmut Mermertaş’a (35) ait olduğunu belirledi. Olay yerindeki delillerden hareket eden ekipler, cinayet zanlısı olarak Mersavi Aşireti mensubu Yasin E.’yi gözaltına aldı. Yasin E. cinayeti itiraf ederken, iki aşiret arasında kan davası başladı. Yaklaşık bir yıldır devam eden kan davası, araya girenler tarafından bugün barışla sonuçlandırıldı. Yemekte bir araya gelen her iki aşiretin mensupları, İl Müftüsü İhsan Açık’ın duaları eşliğinde el sıkışarak barıştı. Barış yemeğine her iki aşireti bir araya getirerek barıştıran Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel ve kanaat önderlerinden Bakır Saçaklı’nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kanaat önderleri ve her iki aşiretin mensupları katıldı.
Barış yemeğinde konuşan yetkililer, Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor dönemde barışın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.



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