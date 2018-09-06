Aşırı yüklü at arabası tehlikeli anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Sık sık ölümcül kazalar olması nedeniyle vatandaşlar tarafından ölüm yolu olarak adlandırılan bölgede bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, aşırı yüklenen at arabası dikkat çekti. Aşırı yük nedeniyle atın oldukça zorlandığı ve arabayı çekemediği gözlendi. Tüm uğraşlara rağmen ilerleyemeyen at, sahibi tarafından yularından çekildi. Olay trafikte tehlikeye neden olurken, atın zorlandığı anlar da kameraya yansıdı.