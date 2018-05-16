Asırlık ağaçlara özel bakım

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa genelinde yeşile yönelik çalışmaları kapsamında başlattığı ‘Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası ile şehri yeşil alanlara kavuşturmanın yanı sıra asırlık ağaçlara da sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından uzman ekiplerce çalışanlara ‘Ağaç Budaması Ve Anıt Ağaçların Korunması’ semineri verildi. Seminerin ardından Balıklıgöl’deki asırlık çınar ağaçlar üzerinde uygulamalı olarak bakım ve budamanın nasıl yapılacağı gösterildi. Ağaçların bakım ve budamasını uygulamalı olarak anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Budama ve Restorasyon Şefi Lütfi Çeribaş, “Çınar ağacımızın rehabilitasyonunu yapmak için buradayız. Ağaç içerisinde dal kısmında bulunan kuru ve kırılma tehlikesi olan dalların budanması işlemini yapıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne anıtsal nitelikteki ağaçlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ağaçlandırma ve Bitki Üretimi Şube Müdür Şerif Uma da, “Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak şehrimizde Balıklıgöl Platosunda bulunan ve diğer tarihi anıtsal ağaçlarımızı koruma çalışmaları yapıyoruz. Bakım onarım ve restorasyon çalışmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” diye konuştu.