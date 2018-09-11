Asırlık "Çınar ağacı" yıllara meydan okuyor

Şanlıurfa'da yaşayan 80 yaşındaki İmam Demir hem ilerleyen yaşının getirdiği zorluklar hem de hayat şartlarına başa çıkarak çalışmaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 80 yaşındaki İmam Demir hem ilerleyen yaşının getirdiği zorluklar hem de hayat şartlarına başa çıkarak çalışmaya devam ediyor. Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah çarşısında kumaş satan Demir, hayatın zorluklarına rağmen 50 yıla aşkındır çalıştığını belirterek, bu dünyadan hiçbir şey anlamadığını, sadece sabah namazını kıldığı zaman mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

80 yaşında çalışmaya devam ediyor

İlerleyen yaşına rağmen hala ayakta olan İmam Demir, “ 35 yıl devlet memurluğu yaptım. Adliyede çalıştım. Ben 35 yıl hem kumaş işyerimde hem de adliyede çalışıyordum. 50 yıldır bu çarşıdayım, kumaş satıyorum. Emekli olmama rağmen hala çalışıyorum. Benim yaşım 80 hayatım hep böyle geçti. Almanya'ya gidiyordum ithal ayakkabı getiriyordum. Ayakkabılar sağlam olduğu için, Memurlar hepsi toplanıyordu ayakkabı veriyordum. Hayatım böyle geçiyor işte devletimizden de razıyız. Devletimiz iyi çalışıyor, cumhurbaşkanımız iyi çalışıyor Allah razı olsun. Ben 1970 yılında evlendim. 3 erkek çocuğum, 6 kız çocuğum var. Bütün çocuklarımı evlendirdim. Benim 3 kızım İstanbul'da, bir kızım Almanya'da, 2 kızımda Şanlıurfa'da yaşıyor. Bütün çocuklarımı çok iyi yetiştirdim. Kuran-ı kerim okutturdum, her şeyi çocuklarıma öğrettim. Ben sabah saat 05.00 kalkıyorum. Dergah camisinde sabah namazı kılıyorum. Evimiz Maşukta olduğu için çocuğum beni Abide kavşağına kadar arabayla getiriyor. Ben yavaş yavaş Dergah camisine kadar yürüyorum” dedi.

“Şimdiki insanlar çok değişmiş”

Bu zamanda insanların çok değiştiğini aktaran Demir, “Şimdiki insanlar çok değişmiş, ahir zaman az kalmıştır. Şimdiki çocuklar analarını, babalarını tanımıyor, saygı göstermiyorlar. Kıyametin kopması yakındır. İnsanlar değişiyorlar, her şey değişiyor. Şimdiki insanlarda merhamet, vicdan, namus kalmamış. Bunlar kıyamet alametidir. Şimdiki ailelerde çocuk aileye saygı göstermez, kadının, seni dinlemez, kardeşin seni dinlemez. Saygı sevgi, anlayış yok. Benim bu dünyadan anladığım buradan girdim, buradan çıktım. Yaşım 80 bu dünyadan hiçbir şey anlayamadım. Sabah namazını Dergah camisinde kılıyorum, o zaman rahat ediyorum” diye konuştu” diye konuştu