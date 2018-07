ASKF’den Demirkol’a teşekkür ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve yönetimini makamında kabul etti. Amatör spor kulüplerine yaptığı desteklerden dolayı Demirkol’a teşekkürlerini ileten ASKF yöneticileri, Haliliye Belediye Spor Kulübü bünyesinde yapılan sportif çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklama yapan Demirkol, amatör kulüplerin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. Demirkol, “Spor alanında futbol dışındaki salon sporlarında çalışmalar yapmaktayız. Gençlerimizin amatör olarak yapmış olduğu sporlarda, organizasyonu yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ve tüm amatör takımlarımızın geçmişten bu tarafa hizmetinde olduk. Gerektiğinde maddi, gerektiğinde spor malzemesi desteğinde bulunduk. Şuanda da, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve yönetimi bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hizmetinde olarak yapmış oldukları çalışmalarda her zaman yanlarında olduğumuzu ve her zaman için birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ise, “Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’u ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı, spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ettik. Bilindiği üzere salon sporlarında Başkanımız Fevzi Demirkol’un desteğiyle başarılar elde edildi. Bunun yanında amatör takımlarımıza gerekli madde ve malzeme desteği verildi. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.