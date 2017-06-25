Atilla, Evinde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Her yıl olduğu gibi bu bayramda Belediye Başkanı Menderes Atilla, kendisini ziyarete gelen vatandaşları evinde ağırladı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Atilla, çocuklara da harçlık verdi. Binlerce vatandaşı evinde ağırlayıp misafir eden Atilla, yaşlı vatandaşlarla da özel ilgilendi. Bayramlaşmaya gelen misafirlere şeker ve kolonya ikram edilirken yemek vaktinde ise binlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu.

Menderes Atilla, yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu bayramda da vatandaşları evinde ağırladığını söyledi. Bayramların paylaşma, sevgi ve muhabbetin arttığı özel günler olduğunu belirten Atilla, "Her yıl evimizde vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Onlarla sohbet etmek imkanı buluyoruz. Bayramlar sevgi ve muhabbetin arttığı, dostlukların pekiştiği özel günlerdir. Biz de bayramları mümkün olduğunca vatandaşlarımızla geçirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.