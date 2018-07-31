Atilla, Gazi Caddesindeki Çalışmaları İnceledi

Geçtiğimiz gün Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir ekiplerince ilçenin en büyük caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başlamıştı. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Büyükşehir ekiplerince ilçenin Gazi Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

İlçedeki vatandaşların en iyi hizmeti alması için gecesini gündüzüne katan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 160 derecede dökülen sıcak asfalt ve 30-35 derece hava sıcaklığı ile birlikte 200 dereceye ulaşan sıcaklığa aldırmadan çalışmaların yapıldığı caddeyi gezerek yetkili personellerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ceylanpınar’ın değişik bölgelerinde alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt çalışmalarının da sürdüğünü belirten Başkan Menderes Atilla, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar olduğunu ve öncelik sırasına göre bu çalışmaları başlattıklarını, bunun yanında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçede yaşam kalitesini arttıracak çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Atilla, "Gazi Caddesi hem işlek hem de esnafımızın en yoğun olduğu caddelerinden biridir. Cadde gerçekten de berbat bir durumdaydı. Biz de Ceylanpınar Belediyesi olarak hizmetleri sıralamaya koymuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ile görüşüp caddenin durumunu anlattık. Böylece caddemiz 2018 yılın programına alınmış oldu. Yapılan çalışmalarla caddenin berbat görünümü gitti ve yeni bir görünüme kavuştu. Ceylanpınar’ın ana arterleri hemen hemen bitmiş oldu. Bu sıcağın altında çalışan işçi kardeşlerimiz var, ben asıl emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. undan sonraki dönemde de asfalt yapılabilecek yollara asfalt, yapılamayacak yollara da kilitli parke taşı döşemek sureti ile vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttıracak yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben Büyükşehir Belediyesi’ne, Ceylanpınar Belediye ekiplerine ve işçi kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

İlçe sakinlerinden İzzet Beşkat, Atilla’nın Ceylanpınar için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Allah başkanımızı korusun. Caddemiz çok güzel oldu ve tertemiz oldu. Başkan Atilla Ceylanpınar için gerekeni yapıyor. Ama millet çalışmaları görmüyor ve karalıyor, o da ayrı bir konu. Meyve veren ağaç taşlanır. Başkanımızın da gayretleri ile ilçemiz daha güzel çalışmalarla buluşacak. Belediye Başkanımız Menderes Atilla 50 yılda yapılmayacak hizmetleri 4 yılda Ceylanpınar’a kazandırdı. Başkan Atilla’nın caddelerimizde yaptığı çalışma ilçemiz için bir tarihtir. Gerçekten başkanımız Ceylanpınar için mükemmel bir hizmet yaptı. Bunu ilçede hiç kimse unutamaz. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya, Ceylanpınar Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysi Yılmaz, çalışmalarla birlikte caddenin yeni bir görünüme kavuştuğunun altını çizerek, "Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Özellikle Kurban Bayramı’ndan önce caddenin yapılması çok iyi oldu. Cadde bayramdan önce yapılarak adeta esnafa hayat suyu oldu. Gazi Caddesi sıcak asfalt ile beraber yeni bir görünüme kavuştu. Başta biz esnaflar olmak üzere yapılan çalışmalar hepimizi sevindirdi" diye konuştu.