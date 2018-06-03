Atilla İftarda Muhtarlarla Buluştu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 24 Haziran seçimi öncesi muhtarlara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve ilçe muhtarları Ceylanpınar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yanı sıra İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtar evi müjdesi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, muhtarların yerel yönetimlerde çok önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı. Menderes Atilla, Ceylanpınar’a muhtarlarla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, çalışmaların muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Atilla, muhtarların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği muhtar toplantılarının önemine değindi. Öte yandan Atilla, toplantı da muhtarlara bir müjde de verdi. Atilla, yakın zamanda muhtarlar için rahatça çalışabilecekleri ve işlerini halledebilecekleri kompleks bir yapı inşa etme düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye’nin bir değişim dönemi yaşadığını ifade etti. Atilla, "Cumhurbaşkanımız muhtarlara verdiği değer, muhtarların yerel yönetimde çok önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve milletimizin dik duruşu sayesinde geleceğimize sahip çıktık. Parti kapama, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile devletimizi yıkmaya kastettiler. Ama milletimiz devletine sahip çıktı. Girdiğimiz seçim sürecinde AK Parti’nin ve milletimizin önünü kesmek için ekonomi ile uğraşıyorlar. Bu oyunlar da milletimizin çabası ile başarıya ulaşamayacak. Eskiden bizim buralarda birisi hastaneye gidecekken gidip koyunlarını satardı. Ak Parti döneminde artık babanın sağlık güvencesi olsun olmasın 0-18 yaş arası herkes ücretsiz muayene oluyor. Bugün özel hastanelere bile hiçbir fark ödemeden gidip muayene olunabiliyor. Bu ülke Ak Parti ile çağ atladı. Eskiden köyün bütününde sadece bir araba varken şimdi her evde 2-3 tane araç var. Ak Parti hükumeti geldikten sonra Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm dönemi yaşadı" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, AK Parti’nin iktidarı boyunca birçok hizmete imza attığını ve bundan dolayı yaklaşan seçimlerde de destek verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Önümüzde tarihi 24 Haziran seçimleri var. Bu 24 Haziran seçimlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçebilmesi için inanın bizden başka bu toplumu düzeltebilecek başka kimse yoktur. onun için hepimiz elimizi taşın altına koyalım ve 24 Haziran seçimlerini kardeşlik ruhu içinde geçirelim. Ak Parti’den önceki hükumetlerde özgürlük yoktu. orta okuldaki öğrencilerin dahi Kuran kurslarına gitmesi yasaktı. Camilerimizin namaz saati dışında açık olması yasaktı. Baş örtüsü yasaklandı ama bugün Ak Parti iktidara gelir gelmez buna son verdi. Hepiniz hatırlarsınız Bülent Ecevit döneminde bir milletvekili baş örtülü olduğu için meclise alınmamıştı. İşte böyle dönemler yaşadık. Şimdi bizim tek çaremiz bizi hizmete boğan AK Parti’ye destek vermeliyiz" diye konuştu.