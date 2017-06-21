Atilla İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı

Menderes Atilla, Kadir gecesi dolayısıyla yüce Allah’tan barış ve huzur dolu günler dilediğini söyledi.

Kadir Gecesinin dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğunu belirten Atilla, "Oruç ibadetiyle geçirdiğimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Yüce Kitabımızda bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu mübarek günün vesilesi ile yüce rabbimizden başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyorum" diye konuştu.