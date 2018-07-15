Atilla Suriye’li Aileye Kirve Oldu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve oğlu Seyit Muhammet Atilla, ilçede bulunan Suriyeli bir ailenin sünnet törenine katıldı. Başkan Menderes Atilla, oğlu ile beraber kendisine gönderilen kirvelik talebini geri çevirmedi. Sünnet olan Suriyeli ailenin çocukları İsmail ve Emir’e Atilla ve oğlu Seyit Muhammet Atilla kirvelik yaptı. Sünnet merasiminden sonra Emir ve İsmail hediyesini Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın oğlu Seyit Muhammet Atilla taktı. Sünnet olan çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlara moral veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çocukların ailelerine “Allah damatlığını da göstersin” temennisinde bulundu. Sünnet olan çocukların aileleri de Menderes Atilla’ya kirvelik talebini geri çevirmediği için teşekkür etti.

Mevlidi şerif ve Kuran-ı Kerim okunmasından sonra yemek ikramının ardından sünnet töreni tamamlandı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa geleneklerinde kirveliğin önemli bir yerde olduğuna dikkat çekti. Atilla, "Bizim Şanlıurfa’da kirvelik çok önemlidir. En yakın akraba gibidir. Bizim geleneklerimizde kirve sıkıntılı günlerde yanında olan, Babadan daha yakın değil ama amcadan daha uzak değil. Bugün hayırlısı ile Suriyeli ailemizin sünnet ettirilen oğlunun törenine katıldık. İnşallah mürüvvetlerini de görürüz. onların mutlu olması, hayata iyi hazırlanması için üzerimize düşeni yapmayı kutsal bir görev olarak görüyoruz" diye konuştu.